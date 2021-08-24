Нарушения противоэпидемиологических мер обошлись предпринимателям Иркутской области в 420 тысяч рублей

Данные с начала 2021 года приводит министерство труда и занятости региона.
Судами привлечено к административной ответственности 53 лица, из них 14 в виде штрафа 10 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей.
Чаще всего нарушения выявлялись в заведениях общественного питания.
Организации допускали пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями:
- массовое заполнение зала,
- несоблюдение масочного режима персоналом и посетителями,
- отсутствие социальной дистанции,
- запаса средств индивидуальной защиты,
- работа танцевальных площадок и дискотек,
- открытое оказание услуг после 23 часов.
Всего за период введения ограничений с 2020 года по настоящее время сотрудниками министерства составлено 160 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 304 тыс. рублей. Взыскано в областной бюджет 881 тыс. рублей.