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Нарушения противоэпидемиологических мер обошлись предпринимателям Иркутской области в 420 тысяч рублей

Данные с начала 2021 года приводит министерство труда и занятости региона.  

Судами привлечено к административной ответственности 53 лица, из них 14 в виде штрафа 10 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. 

Чаще всего нарушения выявлялись в заведениях общественного питания.

Организации допускали пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями:

  • массовое заполнение зала,
  • несоблюдение масочного режима персоналом и посетителями,
  • отсутствие социальной дистанции,
  • запаса средств индивидуальной защиты,
  • работа танцевальных площадок и дискотек,
  • открытое оказание услуг после 23 часов. 

Всего за период введения ограничений с 2020 года по настоящее время сотрудниками министерства составлено 160 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 304 тыс. рублей. Взыскано в областной бюджет 881 тыс. рублей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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