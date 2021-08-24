Нарушения противоэпидемиологических мер обошлись предпринимателям Иркутской области в 420 тысяч рублей

Данные с начала 2021 года приводит министерство труда и занятости региона.

Судами привлечено к административной ответственности 53 лица, из них 14 в виде штрафа 10 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей.

Чаще всего нарушения выявлялись в заведениях общественного питания.

Организации допускали пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями:

массовое заполнение зала,

несоблюдение масочного режима персоналом и посетителями,

отсутствие социальной дистанции,

запаса средств индивидуальной защиты,

работа танцевальных площадок и дискотек,

открытое оказание услуг после 23 часов.

Всего за период введения ограничений с 2020 года по настоящее время сотрудниками министерства составлено 160 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 304 тыс. рублей. Взыскано в областной бюджет 881 тыс. рублей.