На что тратят школьные пособия иркутяне

МТС изучил траты иркутян, связанные с приближением нового учебного года.

Анализ расходов с карт клиентов МТС Банка показал, что с 1 по 15 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и канцтоваров – в 2,2 раза и на 41% соответственно.

2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.

Лидерами по росту транзакций в первую половину августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,2 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 32% до 3690 рублей.

На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 41%, средний чек вырос в 2 раза до 450 рублей.

Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+33%), книг (+31%) и детской одежды (+17%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда – на 43% до 2670 рублей, книжные магазины – на 33% до 1170 рублей и детская одежда – на 57% до 2035 рублей.