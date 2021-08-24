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На что тратят школьные пособия иркутяне

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МТС изучил траты иркутян, связанные с приближением нового учебного года.

Анализ расходов с карт клиентов МТС Банка показал, что с 1 по 15 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и канцтоваров – в 2,2 раза и на 41% соответственно.  

2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.  

Лидерами по росту транзакций в первую половину августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,2 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 32% до 3690 рублей. 

На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 41%, средний чек вырос в 2 раза до 450 рублей. 

Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+33%), книг (+31%) и детской одежды (+17%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда – на 43% до 2670 рублей, книжные магазины – на 33% до 1170 рублей и детская одежда – на 57% до 2035 рублей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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