Учебный год в Приангарье начнется в штатном режиме

Линейки проведут только у 1-х и 11-х классов, сообщили SIA.RU в администрации области.

По словам главы регионального ведомства, школьные линейки, посвященные 1 сентября, рекомендовано проводить только для первых и одиннадцатых классов на открытом воздухе. В случае неблагоприятных погодных условий праздник перенесут в помещение школы, исключая массовое скопление обучающихся.

Для остальных параллелей 1 сентября в школах пройдут классные часы, посвященные Дню знаний.

В условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области работа всех образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый порядок функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

1 сентября в школах региона сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников. Всего в школы Иркутской области в новом учебном году придут 341,2 тысячи обучающихся. Численность воспитанников детских садов в новом учебном году составит 143,6 тысячи детей от 1 года до 7 лет. По программам среднего профессионального образования приступят к обучению около 50 тысяч студентов, из них - 12,4 тысячи первокурсников.