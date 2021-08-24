Новости

Доля еды и товаров повседневного спроса в бюджете россиян снизилась

На 1,9%.

Читайте также:

Учебный год в Приангарье начнется в штатном режиме
24 августа 2021
Смертность от коронавируса в Иркутской области снижается
24 августа 2021

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в июле 2021 россияне тратили на еду и основные товары повседневного спроса 45,3% своих расходов. Это на 1,9% меньше, чем год назад, и на 2,3%, чем в июне 2021.

Инна Караева, исполнительный директор Ромир и Mile Group, прокомментировала данные, полученные аналитиками: «Мы наблюдаем стабилизацию доли расходов на товары повседневного спроса. Можно предполагать, что влияние пандемии коронавируса на потребительский рынок постепенно сходит на нет. Расходы постепенно растут, при этом рост цен в июле замедлился почти до нуля. Такое поведение покупателей может свидетельствовать об очень осторожном, но оптимизме на потребительском рынке.»

В июле 2021 года доля трат на базовые товары оказалась чуть ниже, чем в доковидном 2019-м (45,9%) и намного ниже, чем в период, когда россияне массово закупались продуктами впрок при введении карантинных ограничений (56% в апреле 2020).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании