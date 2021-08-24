Выдача автокредитов сокращается третий месяц подряд

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в июле 2021 года было выдано 82,1 тыс. автокредитов, что на 4,7% меньше показателей предыдущего месяца (86,2 тыс. автокредитов). По сравнению с пиковыми значениями апреля падение составило 23,9%.

Суммарное количество выданных за 7 месяцев 2021 года автокредитов составило 598,8 тыс. ед., что на 26,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года (472,6 тыс. ед.).

На фоне зафиксированной динамики выдач автокредитов сохраняется диверсифицированный подход банков к риск-профилю заемщиков. Так, запрос на крупный кредит будет с большей вероятностью одобрен заемщику с высоким значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Его среднее значение для покупателей дорогих авто составило 693 балла.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2021 года было выдано в:

Москве (6,5 тыс. ед.),

Московской области (5,2 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (4,7 тыс. ед.),

Краснодарском крае (3,8 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,6 тыс. ед.).

Сокращение выдачи автокредитов в июле 2021 года наблюдалось в большинстве российских регионов. При этом самую глубокую отрицательную динамику продемонстрировали:

Тульская (-12,7%),

Самарская (-10,6%),

Тюменская области (-10,6%),

Республика Башкортостан (-10,6%).

Положительная динамика среди лидеров зафиксирована только в пяти субъектах, из которых максимальный результат (7,6%) показала Ленинградская область.

«После рекордного апреля отмечается сокращение выдачи автокредитов. Эффект снижения ставок и ажиотажного спроса на фоне инфляционных ожиданий постепенно сходит на нет. При этом даже на фоне сокращения выдач банки не имеют аппетита к риску, одобряя заявки заемщикам с высоким значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Поэтому для желающих приобрести автомобиль в кредит крайне важно еще до подачи заявки узнать свой ПКР, чтобы принять наиболее выгодное для себя решение», – генеральный директор НБКИ Александр Викулин.