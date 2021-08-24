Почти половина сибиряков провели летний отпуск дома или на даче

34% – в путешествиях по России и на наших южных курортах.

35% сибиряков провели летний отпуск так, как хотели, несмотря на пандемию. При этом пандемия существенно изменила отпускные планы. Каждый пятый опрошенный житель СФО провел летний отпуск хуже, чем хотел, либо намеренно отказались от поездок из-за опасности заразиться коронавирусом. Еще 35% респондентов даже не собирались в отпуск этим летом. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (есть у SIA.RU).

Почти половина из тех, у кого был отпуск этим летом, провели его дома или на даче. 20% – на курортах Краснодарского края или в Крыму. Путешествовали летом по России, но без заезда на южные курорты, – 14%. Лишь 3% опрошенных сумели отдохнуть этим летом за границей. Сибиряки возглавили антирейтинг тех, кто не смог позволить себе летний отпуск из-за нехватки денег (22% опрошенных).

Более трети сибиряков (35%) заявили, что их летний отпуск получился таким, каким они хотели его видеть.

У 22% жителей СФО отпуск оказался хуже, чем раньше, из-за пандемии и санитарных ограничений. Еще 9% вообще отменили любые поездки из-за угрозы заразиться коронавирусом.

54% тех, кто отдохнул этим летом, заявили, что их траты на отпуск оказались в рамках запланированных. 29% потратили на отдых этим летом больше, чем планировали, 17% – меньше.

Отвечая на вопрос о новогодних каникулах, 49% респондентов заявили, что сейчас ничего нельзя планировать заранее. 23% надеются отдохнуть на Новый год в России. 20% уверены, что пандемия до конца года не закончится и собираются провести новогодние каникулы дома. 8% сибиряков готовы провести новогодние праздники за границей, если пустят.

Не меньшая неопределенность царит в планах сибиряков относительно летних отпусков 2022 года. 43% собираются определиться не раньше следующей весны. 19% уже сейчас уверены, что проведут следующее лето дома или на даче. 8% планируют поехать на российские курорты. 12% намерены следующим летом путешествовать по России, но не ехать на курорты. Еще 12% настроены оптимистично и собираются отдохнуть за границей, полагая, что к тому времени уже все откроется. Пока только 6% сибиряков твердо заявили, что не будут брать отпуск следующим летом.