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Клиенты Tele2 могут получить помощь экспертов при оформлении налогового вычета

Оператор мобильной связи, предлагает клиентам воспользоваться помощью экспертов онлайн-сервиса «Налогия» при оформлении налогового вычета. В рамках специального предложения первая 1 000 пользователей сервиса получит кешбэк на счет мобильного телефона в размере 100% от стоимости услуги, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

С онлайн-сервисами Teleклиенты получают помощь экспертов в различных жизненных ситуациях. Оформление налогового вычета – один из самых популярных запросов среди абонентов Tele2, использующих консультационные услугиКлиентам ресурса «Налогия» эксперты оказывают поддержку при получении социального, имущественного и инвестиционного вычетовСпециалисты помогут заполнить декларацию в личном кабинете, проверят комплект и содержание пакета документов, окажут круглосуточную правовую поддержку. 

Для клиентов Tele2 действуют специальные условия. Воспользоваться услугой можно в режиме онлайн из любой точки мира. В рамках пакета в течение месяца для них доступно неограниченное количество юридических консультаций, а также круглосуточная правовая поддержка. Стоимость подключения сервиса «Налогия» для клиентов компании составит 500 рублей.  

Кроме этого, по условиям специального предложения пользователи Tele2 могут получить кешбэк на счет своего мобильного телефона – 100% от стоимости услуги, его начислят первой 1 000 клиентов, подключивших сервисСредства можно потратить на оплату услуг связи. Для использования сервиса необходимо оставить заявку на сайте в разделе «Налогия», где следует указать фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты. Акция продлится до конца августа. Подробнее об ее условиях можно узнать на сайте tele2.ru.  

 «Мы постоянно развиваем линейку финансовых сервисов и гибко подходим к потребностям клиентовТак, абоненты Tele2 получают особые условия при использовании банковских продуктов, площадки для онлайн-инвестирования, консультаций по финансовым и правовым вопросам. Это конкурентоспособные цены, расширенный пакет услугкешбэк и другие преференции от партнеровTele2 поддерживает образ жизни своих клиентов и совместно с партнерами предлагает действительно полезные и актуальные сервисыК таким примерам можно смело отнести помощь в получении налогового вычета», – Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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