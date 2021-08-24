Указ о единовременной выплате пенсионерам подписал Путин

Ее размер составит 10 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Одним указом такая выплата назначается пенсионерам, «проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров.

Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».

Как следует из указов, получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему иных мер социальной поддержки. Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, единовременная денежная выплата также осуществляется в полном размере.