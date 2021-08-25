Марафоны, зарядки, спортплощадки. Как в Иркутске проходит Год массового спорта

Более 15 тысяч иркутян приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Году массового спорта в Иркутске. За четыре месяца с момента старта проекта его участники пробежали 9 тыс. км, сделали 23 млн шагов, 36 тыс. раз отжались, более 18 тыс. км проехали на велосипеде. И эти цифры каждый день становятся всё больше и больше. «Мы хотим, чтобы в результате нашего проекта для большинства иркутян спорт стал повседневным элементом жизни», – говорят его организаторы. На этой неделе они подвели промежуточные итоги Года массового спорта.

фото А. Федорова

Год массового спорта в Иркутске стартовал 1 мая 2021 года. В его программе: бесплатные онлайн фитнес-марафоны, которые дают возможность заниматься с профессиональными тренерами независимо от ограничений, связанных с пандемией, ежедневные уличные зарядки в 35 районах Иркутска, проекты «Спорт в каждый дом» – своеобразный счётчик достижений иркутян, и «Спортивные площадки – городу», в рамках которого иркутские предприниматели безвозмездно насыщают свой родной город спортивными площадками.

«Спорт не должен заканчиваться с окончанием Года спорта»

Александр Откидач, куратор проекта

фото А. Федорова

С 1 августа мы запустили проект «Сказал – сделал», в рамках которого первые лица разных компаний могут публично рассказать, как поддерживают спорт в любимом городе. Считаем, что это круто и модно, к тому же мы первые в России запустили такой проект. Кстати, если в начале пути Год массового спорта в Иркутске поддержали только сеть АЗС БРК, СБЕР, фитнес-клуб World Class, то сейчас уже около 36 предпринимателей подключились к этому движению.

С 1 августа у нас начался набор на первые «Народные игры от Бабра» – городскую олимпиада, которой ещё не было в истории Иркутска. В октябре предстоит «Битва вузов»: по её итогам узнаем, какой вуз в городе самый спортивный, у кого самая спортивная команда поддержки, где самое спортивное общежитие и т.д. В ноябре 2021 года начнёт свою работу спецпроект «Книга рекордов Бабра». Этим проектом мы хотим ещё раз напомнить о наших выдающихся спортсменах, которых в Иркутске очень много, но, к сожалению, большинство горожан о них практически ничего не знают.

К сожалению, из-за ситуации с ковидом в этом году уже не состоится Бабрфест – пожалуй, самое крупное спортивное мероприятие, на которое мы планировали собрать 6 тыс. человек, провести спортивный квиз и попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но проект разработан и в следующем году мы планируем его осуществить, потому что спорт не должен заканчиваться в связи с окончанием Года спорта.

«Главная задача нашего проекта – втянуть человека в спортивную обстановку»

Руслан Болотов, мэр Иркутска

фото А. Федорова

– Иркутяне с удовольствием участвуют в спортивных событиях. Считаю, что физическая активность и здоровый образ жизни – это норма. Мы со стороны мэрии продолжим делать все, чтобы спорт был доступен каждому. Для этого строим профильные центры, оборудуем специальные площадки во всех районах Иркутска. В феврале этого года открыли физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Баумана для 200 ребятишек. Продолжаем строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский. К зимнему сезону закончим ремонт четырёх многофункциональных кортов: зимой их можно использовать как ледовые площадки, летом – как площадки для игровых видов спорта.

Знаете, я даже завидую сегодняшнему подрастающему поколению: в нашем детстве если был корт – то один на весь микрорайон. Сейчас эта инфраструктура формируется практически в каждом дворе.

Большую поддержку оказывают наши партнеры – представители бизнес-сообщества, социально ответственные компании. Предприниматели строят уникальные площадки, которые становятся местом притяжения жителей районов, и каждый может в этом процессе поучаствовать. Такая консолидация ресурсов – один из важных результатов Года массового спорта.

Вообще, Год массового спорта – это импульс, толчок к ЗОЖ, это система закрепления полученных результатов. А дальше человек втягивается в эту систему и ему становится некомфортно жить по-другому. Это, наверное, главная задача нашего проекта – втянуть человека в спортивную обстановку: достигая каких-то результатов он становится постоянным участником этого движения уже независимо от того, будет продолжаться проект или нет. Человек всё равно будет заниматься спортом сам для себя.

«Мы рады, что проект, в который мы вкладываем свои душевные силы, находит отклик у горожан»

Алёна Липунова, заместитель генерального директора сети АЗС БРК, генерального партнёра Года массового спорта в Иркутске

фото А. Федорова

– Для нашей компании 2021 год ознаменовался большой поддержкой различных социальных проектов. И не только в Иркутске, но и в целом по области. В том числе, это второй этап проекта «Экспедиция с БРК», направленного на популяризацию нашей иркутской глубинки. Кроме этого, компания стала генеральным спонсором проекта «Турдесант» и совместно с правительством региона начала развивать туризм в Заларинском районе.

И конечно, для нас важен проект «Год массового спорта в Иркутске», который мы реализуем и развиваем совместно с администрацией областного центра. Основной целью при принятии решения о его поддержке было желание возродить массовый спорт в Иркутске, помочь иркутянам восстановится после первой и второй волн коронавируса. План, безусловно, амбициозный, и мы думаем, что рамками календарного года он не ограничится.

Несмотря на все сложности этого года, помимо финансирования, мы оказываем большую организационную поддержку команде проекта. В настоящий момент занимаемся «Книгой рекордов Бабра»: в издании хотим рассказать о тех спортсменах, которые живут среди нас, защищают честь Иркутска на спортивных аренах не только в России, но и по всему миру. Мы уверены в том, что молодёжь должна знать этих героев, должна иметь возможность задавать им вопросы, получить от них советы. Молодые люди, глядя на Пример таких людей, поможет молодым людям увидеть и понять, что выбирая путь спорта, они выбирают здоровье, красоту, успех. И что всё это возможно достичь в родном городе. И мы рады, что проект, в который мы вкладываем свои душевные силы, а не только средства, находит отклик у горожан.

«Мы готовы делиться опытом с другими регионами»

Екатерина Ефремова, управляющий фитнес-клубом World Class

фото А. Федорова

– Наша сеть взяла на себя организацию онлайн фитнес-марафонов по разным направлениям, которые отвечают потребностям и желаниям населения. Мы постарались поддержать социальную направленность проекта и подготовили специальные марафоны из серии «Спортивная семья: папа плюс сын, мама плюс дочь». Считаем очень важным с детства прививать такие семейные ценности, как занятия физкультурой, активный образ жизни.

На данный момент мы провели 42 марафона, четыре ещё проходят. Это более 30 тысяч тренировок, в которых участвовали более шести тысяч иркутян – среди них есть очень активные, участвующие в нескольких марафонах. Каждый, кто присоединяется к проекту, получает до пяти тренировок в неделю, самостоятельно выбирая подходящую интенсивность занятий, кроме того есть консультации по питанию. Всё это происходит в чате с поддержкой 24 на 7, которую оказывают тренеры нашего клуба.

С 15 мая мы дали старт массовым уличным зарядкам, которые проходят в 35 округах Иркутска. Поскольку я сама часто бываю на этих зарядках, могу уверенно сказать, что людей даже не надо как-то массово о них оповещать: они сами знают время, когда проходят зарядки, приходят целыми семьями. Нас вдохновляет, что многие иркутяне заботятся о своём здоровье, потому что в нынешней ситуации это очень важно для каждого. Только в микрорайоне Солнечный наши зарядки посетили более 600 человек – учитывая, что погода не всегда соответствует занятиям на улице, и пришлось делать перерыв в связи с ограничениями, это солидная цифра.

Важно и то, что нашим опытом заинтересовались другие регионы РФ. К нам уже обратились представители Ассоциации операторов фитнес-индустрии из Нижнего Новгорода. Краснодара, Красноярска, которые ведут переговоры с администрациями своих городов о проведении Года массового спорта. Мы готовы оказывать им поддержку, рассказывать, каким должно быть наполнение этих мероприятий с точки зрения фитнеса, делиться опытом, как их проводить.

Мы тоже надеемся, что Год массового спорта не закончится 31 декабря, потому что здоровье у нас на всю жизнь, и здоровый образ жизни должен стать привычкой каждого человека.

«Сбер всегда поддерживает любые начинания и идеи, где есть позитив и энергия»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк»

фото А. Федорова

– Мы стараемся жить в одном ритме с Иркутском, и, конечно, не могли не поддержать такое мероприятие, как Год массового спорта. Сбер, в принципе, всегда поддерживает любые начинания и идеи, где есть позитив и энергия. Поэтому тоже организовали две площадки для проведения зарядок – возле офисов банка на Нижней Набережной и на улице Пискунова. Все желающие могут присоединиться к этому движению, и, судя по нашим площадкам, люди с удовольствием это делают.

Кроме этого, мы договорились с компанией нашей экосистемы ДубльГИС и все 35 городских площадок для зарядок отражаются на главной странице этого ресурса: можно выбрать удобную для вас локацию. Занятия планируем продолжать и в сентябре, и приглашаем всех присоединиться к сотрудникам Сбера и нашим партнёрам – тренерам клубов World Class и Физрук, которые каждый день помогают нам организовать спортивный праздник.

Мы стараемся поддерживать спортивные мероприятия в городе не только финансово, но и своим участием. Яркими событиями Года массового спорта в Иркутске стал приезд команды звёзд хоккея с шайбой во главе с Вячеславом Фетисовым и матч на льду Байкала, а также традиционный Зелёный марафон Сбера. Это мероприятие, в котором люди не просто бегут какую-то дистанцию, а участвуют в целом наборе различных активностей, связанных со спортом, здоровьем, экологией. В этом году несмотря на то, что мы жили в координатах ограничений, ЗМ прошёл не только в Иркутске, но и в Братске, Тулуне и Усолье-Сибирском. Участники были в возрасте от трёх до 84 лет.

Кроме этого мы принимаем участие в мероприятиях, которые помогают заниматься спортом людям разных возрастов: сейчас мы как раз реализуем проект на бульваре Постышева, где будет около шести разных локаций для занятий спортом как для малышей, так и подростков. Это – подарок городу в честь его 360-летия, Года спорта и нашего юбилея – 180-летия Сбера. Кроме этого мы реализуем интересный проект в рамках государственно-частного партнёрства на берегу Ушаковки – строим уникальную площадку для людей с особыми потребностями, которым тоже нужно заниматься спортом.

Своим примером мы хотим увлечь наших коллег из других финансовых структур, чтобы Год спорта продолжился и дальше. Ведь спорт – это жизнь, а жизнь – это каждый день.

«В здоровом теле – здоровые мысли и здоровый иммунитет»

Роман Малиновский, председатель Иркутской региональной организации «Опора России»

фото А. Федорова

– «Опора России» – это организация активных предпринимателей, и мы с самого начала поддержали инициативу Года массового спорта в Иркутске. Так, мы дали старт акции «Сказал – сделал»: один из наших предпринимателей восстановил баскетбольную площадку возле школы на бульваре Постышева. Кроме этого мы получили ещё две заявки от коллег, желающих поучаствовать в акции по размещению и ремонту городских спортплощадок – в тех местах, которые определила администрация.

Поддержка мероприятий, связанных со спортом особенно важна в пандемию, потому что в здоровом теле – здоровые мысли и здоровый иммунитет. Мы планируем вместе с администрацией Иркутска заниматься развитием дворового спорта, договорились с правительством Монголии о проведении международного турнира по боксу и международной велогонки. Это отличный симбиоз бизнеса и власти, который даёт хороший результат.

«Год массового спорта – это благое дело»

Наталья Борисова, директор по развитию сети ресторанов «Sushi Studio»



фото А. Федорова

– Несмотря на то, что ресторанный бизнес до сих пор находится в некоторых ограничениях, мы сразу согласились участвовать в проекте, потому что это благое дело. Нам очень нравится эта идея и однозначно, мы не будем останавливаться.

Наша компания поддерживает дворовой спорт, «Народные игры от Бабра», а также мы выбрали место на бульваре Маршала Жукова, где будем устанавливать воркаут-площадку. Более того, до конца года готовы установить ещё три таких же в разных районах города.

Я призываю наших коллег из сферы ресторанного бизнеса присоединяться к нам – можно объединяться и участвовать в проектах Года массового спорта единой командой. Это действительно круто, и поскольку мы живём в Иркутске, важно принимать активное участие в развитии городской среды.

«Спорта много не бывает»

Дмитрий Абрамович, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска

фото А. Федорова

– Сейчас мы активно готовимся к «Народным играм от Бабра», которые запланированы на сентябрь. В них примут участие 35 команд – более 400 человек, представляющие разные районы областного центра, по числу городских избирательных округов. С начала августа мы анонсировали сбор команд, и приятно отметить, что ряд из них полностью сформировались буквально за несколько дней.

Соревнования пройдут 11 и 12 сентября на муниципальных стадионах «Локомотив» и «Авиатор». Команды будут состязаться в спортивной эстафете, дартсе, беге, силовом троеборье и в игре «Догони соболя». Не стану раскрывать секрет, в чём её фишка: приходите, смотрите, а лучше участвуйте. В финале, который запланирован на 25 сентября (если подведёт погода – на 26), сразятся 8 команд. Они будут мерятся силами в футболе, легкоатлетической эстафете, перетягивании каната и в весёлой эстафете.

Спорта много не бывает и хочется, чтобы после нашего проекта для большинства иркутян он стал повседневным элементом их жизни.

Информация о всех актуальных проектах Года массового спорта в Иркутске есть на сайте https://godsportairk.ru/, к ним можно подключиться в любой момент. Например, каждый, кто хотя бы раз в месяц загружает на сайт результаты своих спортивных достижений, участвует в ежемесячном розыгрыше призов, который проходит каждое 15 число.