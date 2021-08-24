Новости

В Иркутске готовятся к возможной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в Иркуте

Администрация Иркутска сообщила на официальной странице в соцсети «ВК», что в городе готовятся к возможной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Иркут выше критической отметки.

На случай ЧП подготовлены пункты временного размещения, в резерве более 300 единиц техники и 900 человек. В настоящее время уровень Иркута составляет 322 см при критической отметке в 320 см.

При этом подтоплений пока не зафиксировано – воду удерживает насыпной вал вдоль береговой линии. В настоящее время, где необходимо, отсыпка берега продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании