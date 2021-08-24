Иркутск стал лидером России по росту цен на новостройки

Аналитики составили рейтинг крупных городов России с населением более 500 тысяч человек по росту средней цены на рынке новостроек в первом полугодии 2021 года. Первую позицию в списке занял Иркутск, пишет РБК.

В столице Приангарья за шесть месяцев такое жилье прибавило в цене 39,2%, а средняя стоимость лота выросла до 4,51 млн рублей.

Второе место занял Краснодар, где средняя стоимость новостроек выросла на 37,3%, до 6,26 млн рублей. На третьей позиции – Омск с динамикой в 28,1% и средней стоимостью лота 4,69 млн рублей.