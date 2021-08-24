Болотов о ремонте улицы Мелентьева в Иркутске: «Такое отношение к работе – недопустимо»

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил, как проходит ремонт дорог в городе. Во время рейда выяснилось, что подрядчик, ремонтирующий улицу Мелентьева, сорвал сроки сдачи объекта более чем на месяц, сообщается на сайте администрации.

«Ремонт затянут более чем на 40 дней. Такое отношение к работе – недопустимо. Со стороны администрации уже были приняты финансовые меры воздействия: начислены пени и штраф за нарушение технологии производства работ. Сейчас, чтобы успеть завершить ремонт к первому сентября, необходимо мощности – увеличить, темпы работ – максимально ускорить», – сказал Болотов руководителю подрядной организации.

Улица Мелентьева является одним из самых протяженных участков ремонта в этом году – отрезок от Улан-Баторской до Лермонтова имеет длину более одного километра. Наряду с заменой дорожного полотна и тротуаров, установкой ограждений и дорожных знаков, в районе социально значимых объектов – школы №19, детского сада №5, больницы Иркутского научного центра СО РАН – запланировано обустройство подъездных путей, новых парковочных мест и тротуаров.