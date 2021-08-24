Легкоатлет из Саянска поедет на Паралимпиаду в Токио

Уроженец города Саянска Иркутской области, легкоатлет, мастер спорта международного класса Роман Тарасов поедет на XVI Паралимпийские летние игры в Токио, сообщает областная администрация.

Спортсмен включен в основной состав команды для участия в играх. Такое решение было принято на исполкоме Паралимпийского комитета России.

«Роман Тарасов будет участвовать в соревнованиях по легкой атлетике по спорту слепых. За медали он будет бороться в беге на дистанции 100 метров и комбинированной эстафете 4х100 метров. Спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Заслуженного тренера России Александра Сапунова», – говорится в сообщении.

В целом в состав российской паралимпийской делегации вошли 430 человек, из которых 241 – спортсмены. Команду будут представлять спортсмены из 50 регионов России. Всего в Паралимпийских летних играх поучаствуют свыше 160 национальных команд.