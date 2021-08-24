Более 500 рабочих мест создадут на Иркутском авиазаводе для серийного выпуска МС-21

Руководство Иркутского авиазавода планирует создать на предприятии более 500 новых рабочих мест в связи с серийным производством самолетов МС-21, пишут «Вести-Иркутск».

«К началу серийного производства МС-21 на Иркутском авиазаводе расширили производственные мощности. Так, почти в два раза больше стал цех окончательной сборки гражданских судов. И уже совсем скоро здесь будут проходить работы одновременно на пяти лайнерах», – сообщил директор по управлению персоналом завода, заместитель председателя ИРО «СоюзМаш России» Александр Марочкин.

В первую очередь будут набираться специалисты рабочих профессий: сборщики-клепальщики, фрезеровщики, инженеры-технологи и инженеры-конструкторы. Предусмотрено обучение в заводском образовательном центре. В перспективе завод намерен увеличивать количество вакансий.