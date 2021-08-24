Объем нелегальных рубок леса в Приангарье в 2021 году сократился на 59%

Администрация Иркутской области сообщила на официальном сайте, что объем незаконных рубок леса в регионе за семь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59% и составил 104,9 тысячи кубических метров.

«За семь месяцев 2021 года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59 % и составил 104,9 тысячи кубических метров. Количество незаконных рубок в 2021 году снижено на 48 %, предполагаемый причиненный ущерб – на 42 %», – говорится в сообщении.

Существенное снижение объемов вырубок произошло на фоне расширения зоны космомониторинга лесов – его площадь в 2020–2021 годах увеличена на 30% по сравнению с 2018–2019 годами: с 33 млн гектаров до 43 млн. Площадь непрерывного мониторинга также расширена – с пяти млн гектаров до 13,9 млн. Положительной динамики добились и с помощью инспекций, которые проводят лесничества, правоохранители и местные власти.

Правительство отмечает, что показатели по сокращению объемов и количества незаконных рубок в регионе являются наилучшими за последние пять лет. К примеру, в 2016 году объем незаконных рубок составлял 1,1 млн кубометров. При этом площадь зоны мониторинга была на треть меньше, чем в текущем году.