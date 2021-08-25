Новости

Холодное водоснабжение отключат в части Правобережного округа Иркутска

С 09:00 26 августа до 09:00 28 августа холодное водоснабжение будет отключено в микрорайонах Зелёный, Лесной и Искра, сообщили SIA.RU в мэрии. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании