Уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку

Грунтовые воды откачивают в селе Баклаши, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

24 августа на реках области отмечалось прохождение волны дождевого паводка. На реке Иркут в районе города Иркутска уровень воды превысил критическую отметку в 320 см, и составил – 321 см.

На реке Ангаре в областном центре уровень воды повышался до отметки 235 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Витим наблюдалось повышение уровня воды на 40-120 см, на реках Уда, Бирюса – на 10-30 см.

На реках Лена, Киренга продолжилось понижение уровня воды в пределах 1-4 см. На реке Кирей наблюдалось повышение уровня до 359 см при критической отметке 350 см. Сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона и работниками администрации осуществляется обход ближайших садоводств и мониторинг обстановки.

25 августа на реке Ангаре в городе Иркутске возможно продолжение подъёма уровня воды в пределах 10 см в связи с прохождением волны паводка на реке Иркут, что может привести к подтоплению отдельных дачных домов и приусадебных участков.

25-26 августа на реках Ия, Витим продолжится повышение уровня воды на 10 – 60 см, на реке Бирюсе ожидается колебание уровня воды в пределах 10 – 20 см. На левобережных притоках Ангары ожидается понижение уровня воды на 10 – 60 см, на реках Лена, Киренга – понижение на 2 – 10 см. Прогнозируемые отметки уровня воды ниже критических.