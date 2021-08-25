Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского банка по МСФО за первые 6 месяцев 2021 г. выросла более чем на треть и составила 1,275 млрд руб

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Банк) показал положительный финансовый результат согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первые 6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2021 года. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности составила 1,275 млрд руб.

«Мы наблюдаем восстановление деловой активности в первом полугодии, что отразилось в убедительном росте финансовых показателей работы АТБ в розничном, и, в особенности, корпоративном сегменте. С начала года объём выдачи корпоративных кредитов увеличился почти на четверть.

Полностью обновлённый мобильный банк – хорошая иллюстрация цифровой транcформации АТБ. Менеджмент последовательно реализует стратегию управления издержками, проводя централизацию и автоматизацию ряда ключевых функций. В результате нам удалось заметно улучшить операционную эффективность, снизив соотношение операционных расходов и операционных доходов на 10,7 п.п.», - прокомментировал результаты работы Банка Председатель Правления Алексей Коровин.

Показатели эффективности работы Банка:

Первое полугодие 2021

Первое полугодие 2020

Рентабельность активов (ROA)

1,98%

1,89%

Рентабельность капитала (ROE)

13,93%

11,66%

Чистая процентная маржа (NIM)

8,53%

8,88%

Операционная эффективность (CIR)

55,59%

66,25%



Динамика активов и пассивов АТБ стабильна.

Процентные и комиссионные доходы показали отличную положительную динамику. Наибольший рост в отчетный период продемонстрировали чистые комиссионные доходы Банка – рост на 43,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 1,5 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,8% до 4,1 млрд руб.

Объем кредитов физическим лицам до вычета резервов увеличился до 72,1 млрд руб. (+9,4%), кредиты корпоративным клиентам выросли до 23,3 млрд руб. (+24,5%).

Собственные средства Банка выросли на 4,7% и на конец периода составили 18,8 млрд рублей. В отчетный период Банк соблюдал все установленные нормативы достаточности и надбавки к ним. Норматив достаточности капитала составил 11,9%, норматив достаточности капитала первого уровня — 10,4%.

21 июля 2021 года международное агентство Fitch пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг Банка, повысив его на одну ступень до уровня B+, прогноз «стабильный». Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью на фоне роста операционной эффективности и успешного достижения стратегических целей. Банк успешно справился с влиянием пандемии.

По данным Frank RG по состоянию на 1 июля на домашней территории присутствия АТБ банк занимает 6-ю строчку по портфелю розничного кредитования и 8-е место по вкладам, показывая положительную динамику роста портфелей.