Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в Центральной и Восточной Европе

Альфа-Банк получил премию международного журнала Global Finance в номинации The Best Consumer Mobile Banking App in Central and Eastern Europe. Global Finance World’s Best Digital Bank Awards 2021 — одна из наиболее престижных банковских премий в мире, присуждается за цифровое лидерство и развитые цифровые сервисы.

«В фокусе стратегии Альфа-Банка на ближайшие годы — построение лучшего на рынке финансового сервиса, суперсервиса. Для этого необходимо быстрое, функциональное, надежное мобильное приложение, ведь им каждодневно пользуется более 85% наших клиентов. Мы выбрали путь совместной разработки вместе с клиентами: проводим сотни тестов, проверяем каждую гипотезу, каждый вариант дизайна на клиентах, каждый год собираем миллионы клиентских оценок прямо в приложении. Клиенты оценивают приложение все выше, и используют его все активнее. Теперь же эксперты Global Finance назвали наше приложение лучшим в Центральной и Восточной Европе — и это еще одно объективное свидетельство успеха нашей команды», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Премия World’s Best Digital Bank Awards присуждается журналом Global Finance в 22-й раз. Жюри, составленное из редакторов журнала и экспертов консалтинговой компании Infosys, отбирает победителей, сравнивая наполнение и качество реализации их продуктов и сервисов. В World’s Best Digital Bank Awards приняли участие банки из более чем 130 стран.