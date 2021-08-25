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Банк «Открытие» запустил сервис получения переводов Western Union онлайн

Теперь получить перевод Western Union можно через интернет-банк «Открытия» без похода в отделение.

Процедура получения перевода в онлайн-режиме проста и понятна. Получатель запрашивает у отправителя контрольный номер, страну отправления, сумму и валюту выплаты. Затем необходимо ввести эти данные в разделе «Платежи переводы» — Переводы Western Union — Получить в интернет-банке. После этого выбирается карта для зачисления суммы перевода и подтверждается согласие с условиями операции.

Комиссия за зачисление средств не взимается. По специальным промокодам клиентам будут предоставляться скидки на отправку переводов, которые действуют до 30 сентября.

Подробнее узнать о новом сервисе и получить промокод можно на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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