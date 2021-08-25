Новости

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов с досрочным закрытием

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов с самыми высокими ставками при досрочном расторжении, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В числе лучших предложений – вклад Уралсиба «Доход».

В исследование включены рублевые вклады банков из Топ-30 по объему депозитного портфеля на 1.07.2021 года для массового сегмента. Целевые и комплексные депозиты (с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов) в рейтинг не включались.

Получить подробную информацию по продуктам для премиальных клиентов можно в офисах банка, по телефону 8-800-250-57-57  и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Глаза в глаза. Диалог с инвесторами состоялся на Байкальском форуме партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании