Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов с досрочным закрытием

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов с самыми высокими ставками при досрочном расторжении, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В числе лучших предложений – вклад Уралсиба «Доход».

В исследование включены рублевые вклады банков из Топ-30 по объему депозитного портфеля на 1.07.2021 года для массового сегмента. Целевые и комплексные депозиты (с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов) в рейтинг не включались.

Получить подробную информацию по продуктам для премиальных клиентов можно в офисах банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».