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Акция «Отличный старт»: выгодное решение для бизнеса от Дальневосточного банка

Начните пользоваться услугами Дальневосточного банка на выгодных условиях. В рамках Акции «Отличный старт!» новые клиенты — юридические лица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно открыть расчетный счет в рублях и/или в иностранной валюте, а также бесплатно подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» и мобильному сервису «ДВБ Бизнес». Обслуживание счетов, открытых в рамках Акции, и пользование мобильным приложением «ДВБ Бизнес» в первые два месяца предоставляется бесплатно.

Предложение действует до 31 декабря 2021 года. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо до 24 декабря 2021 года включительно предоставить полный пакет документов для открытия счета в любой из офисов Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оформление всех необходимых для открытия счета документов производится бесплатно. Забронировать расчетный счет можно онлайн на сайте Банка.

С подробной информацией об Акции «Отличный старт!», ее организаторе, правилах проведения, Тарифами на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru, по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в офисах Дальневосточного банка.

Условия проведения акции «Отличный старт!»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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