Российско-японский Солид Банк вновь запустил свой традиционный вклад «Осенний», но с улучшенными условиями: теперь на 1 год, с повышенной ставкой и пополнением

25 августа 2021 Солид Банк вновь запустил свой традиционный вклад «Осенний» с повышенной ставкой до 6,5% годовых! Вклад пополняемый: почти весь срок вклада можно вносить дополнительную сумму на вклад, тем самым увеличивая доход. Сумма дополнительных взносов не ограничена!

Помимо повышенной доходности вклад привлекателен тем, что он относится к классическим «чистым» вкладам, то есть для получения максимальной ставки по вкладу не требуется никаких дополнительных действий.

«Классические, «чистые» банковские вклады сейчас редкость. За обещаниями повышенных процентов банки зачастую прячут комбинированные продукты. Российско-японский Солид Банк уважает желание клиентов пользоваться понятными классические услугами и предлагает вклады без дополнительных условий,» - комментирует запуск вклада Председатель Правления АО «Солид Банк» Игорь Вячеславович Возисов.

Условия вклада «Осенний»:

Сумма: от 50 000 руб.,

Срок: 367 дней,

Ставка: с 1-ого по 181-ый день – 6,00% годовых, с 182-ого по 267-ой день – 6,5% годовых,

Ежемесячное начисление и выплата процентов,

Пополнение – первые 337 дней на неограниченную сумму,

Льготное закрытие вклада через 6 мес. с сохранением процентов (6%) за фактический срок нахождения средств на вкладе с 1-ого по 181-ый день,

Расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Оставить заявку на вклад можно на сайте банка по ссылке.

Вклад «Осенний» уже доступен к оформлению во всех офисах Солид Банка: 8 800 775 56 06