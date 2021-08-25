РУСАЛ подарил новую мебель Центру помощи детям в Братске

В комнатах стало уютнее, а его воспитанники теперь спят на новых кроватях. Комфорт детям подарила компания РУСАЛ, сообщает Братская студия телевидения.

С самого утра на территории алюминиевого завода началась погрузка мебели. В детский дом отправили кровати, тумбочки к ним и спальные принадлежности, рассчитанные на 40 человек. В этом году потребность в мебели для спален обострилась, говорит директор Центра. А теперь, благодаря металлургам, больше половины ребят будут спать на новых кроватях.

Акция не разовая, отмечают металлурги. Для развития городских учреждений культуры, образования, спорта и отдыха РУСАЛ выделяет средства ежегодно и не только в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Братска, но и оказывая благотворительную помощь.

Кроме того, к новому учебному году несколько детских садов и школ получат от завода финансовую поддержку для ремонта и покупки мебели.