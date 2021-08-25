Росбанк улучшил условия по сберсчетам

Росбанк улучшил условия по сберегательным счетам #Акционный, «Сберегательный счет» и #ЛегкоКопить.

Так, максимальная сумма по сберегательному счету #Акционный увеличена с 3 до 10 млн рублей. На среднемесячный остаток по счету начисляется 6% годовых. Предложение действует с 30 июня по 31 декабря 2021 года.

На 0,5% увеличены процентные ставки по «Сберегательному счету»:

в рамках пакета услуг «Классический» и «Affinity Card» процентная ставка в рублях составит 3,5% годовых;

в рамках ПБУ «Золотой», «Золотой plus», «travel КАРТА», «автокарта», «сверхкарта+», «сверхкарта» - 3,75% годовых;

в рамках ПБУ «Премиальный», «Премиальный Online», «ПРЕМИУМ Welcome» - 4% годовых.

Процентные ставки на остаток по счету #ЛегкоКопить вырастут на 0,25% и будут составлять от 4,25% до 5% годовых в рублях.

Условия предоставления сберегательного счета «#Акционный»