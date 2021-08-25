ПСБ и "Вертолеты России" заключили договор о финансировании ААК "Прогресс" на сумму 40 млрд рублей

ПСБ и холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) 24 августа 2021 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" заключили кредитный договор о выделении ААК "Прогресс" порядка 40 млрд рублей для финансового обеспечения выполнения контракта по гособоронзаказу, заключенного между предприятием и Министерством обороны РФ.

Кредитный договор был заключен на льготных условиях. Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Поддержка стратегических проектов ОПК и ГОЗ - один из приоритетов деятельности ПСБ. Подписанный сегодня с холдингом "Вертолеты России" кредитный договор станет залогом бесперебойного выполнения предприятием гособоронзаказа, а льготные условия предоставления средств позволят ААК "Прогресс" максимально эффективно выполнить свои обязательства перед госзаказчиком", — прокомментировал Петр Фрадков.

"Контракт, заключенный нами с Министерством обороны Российской Федерации, предполагает отлагательные условия по финансированию. Для того, чтобы мы могли выпускать предусмотренные контрактом вертолеты Ка-52М уже сейчас, совместно с Промсвязьбанком была разработана схема обеспечения ААК "Прогресс" льготным финансированием", - отметил Андрей Богинский.