ПСБ создаст собственную кафедру на базе Финуниверситета для дополнительного образования сотрудников ОПК

ПСБ и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 24 августа в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров.

Соглашение предусматривает возможность создания в Финуниверситете базовой кафедры ПСБ, что позволит разрабатывать и реализовывать специальные программы дополнительного образования и подготовки кадров, в том числе, для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По итогам подписания Петр Фрадков сказал: «Мы высоко ценим работу с Финансовым университетом, которая позволит сконцентрировать наш опыт и знания на дополнительном обучении сотрудников ОПК. В частности, направления сотрудничества будут включать обучение МВА для директоров предприятий ОПК, создание магистратуры «Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК» и «Диверсификация ОПК», курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, проведение совместных форумов, конференций, мастер-классов, семинаров и многое другое».

Михаил Эскиндаров отметил: «Безусловно, подписание соглашения существенно расширит спектр направлений нашего сотрудничества и значительно повысит качество совместной работы по подготовке высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса, а также позволит вузу активно включиться в приоритетные проекты оборонной отрасли. Убежден, что наше сотрудничество будет плодотворным и станет надежным фундаментом для успешной реализации научных и образовательных программ по перспективным направлениям».