Примсоцбанк приглашает пенсионеров на ярмарку «Долголетие по-приморски»

При участии Примсоцбанка, Центра занятости, Соцзащиты и Пенсионного фонда 26 августа в Большом Камне пройдёт ярмарка «Долголетие по-приморски». Мероприятие пройдёт на Корабельной площади, в случае непогоды – в городской библиотеке.

На ярмарке пенсионеры смогут узнать, какие в их районе есть возможности для активного образа жизни, какие кружки и секции работают рядом с ними. Также пожилых людей ждёт интересная концертная программа и различные активности. Так, например, Примсоцбанк подготовил конкурс-викторину с ценными призами для участников.