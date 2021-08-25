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Примсоцбанк приглашает пенсионеров на ярмарку «Долголетие по-приморски»

При участии Примсоцбанка, Центра занятости, Соцзащиты и Пенсионного фонда 26 августа в Большом Камне пройдёт ярмарка «Долголетие по-приморски». Мероприятие пройдёт на Корабельной площади, в случае непогоды – в городской библиотеке. 

На ярмарке пенсионеры смогут узнать, какие в их районе есть возможности для активного образа жизни, какие кружки и секции работают рядом с ними. Также пожилых людей ждёт интересная концертная программа и различные активности. Так, например, Примсоцбанк подготовил конкурс-викторину с ценными призами для участников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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