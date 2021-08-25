Кредитный портфель ВТБ в Иркутской области превысил 100 млрд рублей

Банк ВТБ в Иркутской области по итогам первого полугодия увеличил портфель кредитов населению и корпоративным клиентам на 10%, до 102,4 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств на 1 июля 2021 года вырос на 20% до 152,5 млрд рублей.

Портфель кредитов частным клиентам банка по результатам полугодия составил 75,7 млрд рублей и показал прирост 13%. За период с января по июнь клиенты банка в Иркутской области получили кредиты на общую сумму 22,5 млрд рублей. Более 60% от этого объема приходится на кредиты наличными. За шесть месяцев с начала года розничные заемщики ВТБ в Иркутской области оформили 22,5 тысячи потребительских кредитов на 15 млрд рублей, что практически вдвое больше, чем годом ранее. Портфель потребкредитов в регионе увеличился на 16% до 42,3 млрд рублей.

Еще одним драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ стала ипотека. В первом полугодии банк предоставил жителям области 2,9 тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 7 млрд рублей – на четверть больше, чем за аналогичный период 2020 года. Ипотечный портфель ВТБ в регионе вырос на 9%, до 29,5 млрд рублей.

По итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц показал рост на 6%, и достиг 82,9 млрд рублей. Объем средств, размещенных розничными клиентами в инвестиционные продукты вырос на 31% и составил 27,9 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области по итогам шести месяцев увеличился до 26,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических лиц прирос на 40%, до 69,6 млрд рублей.

«В первом полугодии потребительская активность существенно возросла, вследствие чего увеличился спрос на кредиты. Влияние на него оказал низкий уровень ставок, реализация отложенных потребностей, а с точки зрения ипотеки – завершение госпрограммы на прежних условиях. Мы продолжаем совершенствовать продукты и услуги банка, продолжаем перевод сервисов в онлайн и для населения, и для корпоративных клиентов. В целом, рассчитываем нарастить объемы бизнеса к концу года темпами, опережающими рыночные», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.