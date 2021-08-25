Глаза в глаза. Диалог с инвесторами состоялся на Байкальском форуме партнеров

Как привлечь средства на реализацию инвестпроекта? Какие инструменты поддержки доступны малому бизнесу и крупным предприятиям? Почему банки – не единственные помощники в реализации инвестидей? Эти и другие вопросы участники II Байкальского международного форума партнеров, организованного Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, обсудили во время инвестиционной сессии.

Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов «Инвестиции в регионах России. Диалог напрямую с инвесторами. Защита проектов и работа над ошибками» прошла на II Байкальском международном форуме партнеров 19 августа. Эксперты не только оценили более десяти разнообразных инвестидей: от строительства новых заводов до организации туристических объектов, – но и рассказали предпринимателям о возможностях финансирования проектов.

В состав экспертной группы вошли представители банка ВТБ, Байкальского банка Сбербанка, Росбанка, Промсвязьбанка, Альфа-Банка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Россельхозбанка, а также Фондов развития промышленности – как федерального, как и регионального. Как отметил модератор, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза, инвестиционная сессия – отличная возможность для качественного, содержательного диалога. «Мы, потенциальные участники инвестиционного процесса, можем в глаза в глаза обсуждать с инициаторами инвестпроектов их конкретные инициативы и высказывать свои соображения по поводу возможных источников финансирования».

Таких источников сегодня немало – и спектр их не ограничивается лишь банковскими инструментами. Портал SIA.RU записал ключевые цитаты экспертов инвестиционной сессии II БМФП.

«Помимо кредитов, есть огромное количество форм финансирования»

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: А.Федоров

Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Гильдия экспертов финансового рынка»:

– Россия – это страна-«кубышка»: у нас огромный объем сбережений. На 1 апреля 2021 года вся наша денежная масса, учитываемая в рублях и валюте, составляла 127 триллионов рублей. И это только официальные сбережения, без учета наличных «под подушками» и офшоров. Это огромные деньги, но, к сожалению, объем инвестирования сегодня не превышает 20 триллионов рублей в год, это меньше 20% ВВП. Для того чтобы эффективно финансировать бизнес-проекты, промышленность, нужно минимум 25%.

Сегодня в России, помимо банковского кредитования, есть огромное количество различных форм финансирования. В их числе: мезонинное финансирование, корпоративные облигации, паевые инвестиционные фонды, Специализированное общество проектного финансирования, Фабрика проектного финансирования ВЭБ, Сектор Роста на Московской бирже, Финансовый маркетплейс и другие. Хочется, чтобы инвесторы это понимали и обращались не только в кредитные организации, но и к другим формам финансирования.

Кроме того, есть большое количество государственных программ, институтов и корпораций, национальных проектов, в которых авторы инвестпроектов могут найти себе место. Это и ВЭБ.Инфраструктура, и Национальный центр государственно-частного партнерства, и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда, и Фонд содействия инновациям, и Инвестпроводящая инфраструктура системы ТПП. Возможностей, действительно, много.

«Работа с фондами развития становится привлекательной»

Алексей Кузнецов, первый заместитель директора Фонда развития промышленности РФ:

– Банковское финансирование – безусловно, самое развитое и, наверное, самое понятное предпринимателям. Тем не менее сегодня в России становятся абсолютно доступными и понятными и другие формы финансирования – в том числе и через государственные фонды развития.

Фонд развития промышленности – это структура Минпромторга РФ. Мы являемся автономным учреждением, конвертируем бюджетную субсидию в низкопроцентные длительные займы, которые выдаем промышленным предприятиям в формате различных программ. За последние 6 лет мы рассмотрели более 1000 проектов, из них более 800 профинансировано, наш кредитный портфель на сегодняшний день превышает 160 миллиардов рублей.

За последние полгода нам значительно развернули мандат по объемам финансирования: если раньше максимальный чек по займу составлял 750 миллионов рублей, то теперь мы можем финансировать проекты объёмом до 2 миллиардов рублей, а если совместить с нашей программой по лизингу, то общий объем финансирования может превышать 3,5 млрд рублей. Для крупного бизнеса это становится привлекательным.

Предпринимателям Приангарья может быть интересна наша программа «Проекты в области лесопереработки». Она была разработана буквально полгода назад по поручению президента РФ и связана с ограничениями на экспорт леса-кругляка. Мы предоставляем займы на относительно небольшие суммы, от 20 миллионов рублей и выше, на создание производства первичной переработки леса. По этой программе у нас облегченная процедура регистрации и рассмотрения.

«Самые слабые финансово-экономические модели – без учета мер господдержки»

Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России:

– Часто, работая с регионами, мы видим, что многие даже не понимают того спектра возможностей, которые сегодня дает государство для инвестпроектов. Недавно мы сделали документ «Меры государственной поддержки на федеральном и региональном уровне». Это такая подсказка, которая должна быть у каждого предпринимателя на столе. Документ содержит краткое описание инструментов, где посмотреть более подробную информацию, и самое главное – соответствует ли проект требованиям и условиям.

Мы регулярно проводим экспертизу инвестпроектов – к нам, в Совет ТПП, может обратиться любой предприниматель, с любой идеей, на любой стадии. Самые слабые финансово-экономические модели – те, которые не учитывают меры государственной поддержки. Многие предприниматели говорят, что документов очень много, все они разрозненные, и какие критерии и условия, совершенно непонятно. Наша «шпаргалка» поможет.

«Есть инструменты, которые позволяют снизить ставки по кредитам»

Андрей Галаев, вице-президент ВТБ:

– Мы являемся коммерческим банком, несмотря на государственное участие, поэтому наши ставки – в целом, рыночные. Но есть инструменты, которые позволяют снизить ставки по кредитам. Иркутским предпринимателям может быть интересна новая программа по субсидированию ставок по кредитам гостиницам и санаторно-курортным комплексам. Срок – до 15 лет, процентная ставка – от 3 до 5%. Мы получили очень много заявок, надеемся, Ростуризм их одобрит – и будем работать.

Еще одно предложение – программа цифровизации. Министерство цифрового развития запустило эту программу в прошлом году. Она предполагает субсидирование ставок при покупке российского программного обеспечения и в целом финансирование бюджетов на цифровизацию, если российской составляющей – не менее 70%. Ставка по этой программе тоже низкая, от 1 до 5%.

Интересная программа действует и для предприятий горнодобывающей отрасли. Если компания покупает белорусскую технику, например, БелАЗы, есть возможность снизить ставку с помощью компенсации от Республики Беларусь. Популярна и программа Минсельхоза: для сельхозпроизводителей субсидируются ставки как по оборотному кредитованию, так и по инвестиционному.

В корпоративном сегменте ВТБ предоставляет также инвестиционное проектное финансирование. У нас очень гибкие условия, мы с каждым клиентом составляем финансовую модель, и в зависимости от этого структурируем сделку. Наша особенность – возможность выдавать кредит на длинные сроки, до 10-12 лет, возможность частично не обеспечивать залогом всю сумму кредита. Также мы предоставляем отсрочку в погашении основного долга в зависимости от потребностей клиента.

«Инструменты фондового рынка доступны для компаний как никогда»

Дмитрий Таскин, директор по развитию Сектора Роста ПАО Московская Биржа:

– На протяжении последних десяти лет мы фиксируем устойчивый тренд по росту объема облигаций в обращении. По итогам первого полугодия 2021-го, объем торгов уже превысил отметку в 33 триллиона рублей. Доля публичных долговых инструментов, в первую очередь облигаций, тоже растет.

Другая тенденция – рост активности розничных инвесторов. Если по итогам 2018 года у нас было порядка 2 миллионов счетов физических лиц, то по итогам первого полугодия 2021-го – уже порядка 13 миллионов. Это существенный спрос и в деньгах. По оценке Национальной ассоциации участников фондового рынка, потенциал спроса граждан на ценные бумаги оценивается в 6 триллионов рублей.

Для того чтобы сделать биржевую инфраструктуру более доступной для компаний относительно небольших, в том числе являющихся субъектами МСП, мы на Мосбирже три года назад создали Сектор Роста. Это партнерский проект, который мы развиваем в тесном взаимодействии с государством: Банком России, Минэкономразвития РФ, Корпорацией МСП и МСП банком.

Действует несколько инструментов поддержки для эмитентов – субъектов МСП. Это и субсидирование ставки купона по облигациям, и субсидирование подготовки к листингу, и «якорная инвестиция» от МСП банка, и поручительство по облигационным выпускам от Корпорации МСП. Со стороны Московской биржи тоже действуют формы поддержки. Например, введены льготные тарифы за листинг – они действуют для эмитентов Сектора Роста с объемом выпуска облигаций не более 400 миллионов рублей.

Сейчас инструменты фондового рынка доступны для компаний как никогда.

«Если ты думаешь, что ты сможешь, ты прав»

Василий Бояркин, заместитель генерального директора Корпорации развития Иркутской области:

– Инвестиционный климат складывается из множества факторов. Это и наличие эффективных механизмов поддержки, и возможности развития перспективных направлений региона, и наличие развитой, доступной инфраструктуры. Но самый главный показатель – это инвестиции в основной капитал. Последние два года динамика у нас в Иркутской области положительная, даже с учетом сложного 2020 года: регион занимает десятое место среди всех субъектов Российской Федерации и второе место среди субъектов Сибирского Федерального округа.

Важным фактором инвестиционного климата является наличие и фактическое применение механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов. У нас создана эффективная система институтов развития, которая обеспечивает поддержку предприятиям разных отраслей, масштабов и направлений деятельности. Когда проекты хорошо обоснованы, укомплектованы, когда инвесторы готовы к скорейшей реализации проектов и активны, есть возможность получать все возможные меры поддержки. Например, производственное предприятие «Биотопливо-Иркутск» получило и заем Фонда развития промышленности, и поручительство Областного гарантийного фонда, и статус регионального инвестпроекта, а также стало участником корпоративной программы повышения конкурентоспособности и софинансировало расходы на международную сертификацию.

Генри Форд однажды сказал: «Если ты думаешь, что ты сможешь, ты прав. Если ты думаешь, что не сможешь, ты тоже прав». Эта цитата актуальна для всех, но особенно – для инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов.