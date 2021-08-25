Объем незаконных рубок в Иркутской области сократился на 59%

Это данные за 7 месяцев года в сравнении с тем же периодом 2020.

Количество незаконных рубок тоже снизилось – на 48%. Это наилучшие показатели за последние 5 лет.

В регионе значительно расширили зону космомониторинга лесов. Её площадь за последние пару лет выросла на 30% по сравнению с 2018-2019 годами.

«Увеличили количество рейдов. Они тоже имеют эффект. По 622 фактам незаконных рубок возбуждены уголовные дела. К уголовной ответственности привлечено 296 человек. И это – только за первое полугодие 2021. Конечно, особое внимание – к арендаторам участков. С недобросовестными Минлес досрочно прекращает договоры», – пишет губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.