Уровень воды в Иркуте снижается

На данный момент он упал на 48 см и составляет 410 см, сообщили SIA.RU в мэрии.

«По оценкам специалистов, угроза повышения уровня воды еще сохраняется. При этом, сейчас мы видим значительное снижение уровня в верховьях Иркута, в Тибельти вода, по данным гидрометцентра, упала уже на 82 сантиметра», – рассказал директор МКУ Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

В связи с прохождением волны паводка на Иркуте, ГУ МЧС России по Иркутской области сегодня прогнозирует подъем воды и на реке Ангара в пределах 10 сантиметров. Ситуацию держим на контроле, каждые два часа проводим объезд низменных территорий.

Напомним, что в связи с подъемом уровня Иркута, накануне в поселке им. Горького был отсыпан вал, который помог сдержать пребывающую воду. На месте был выставлен круглосуточный пост.