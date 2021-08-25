En+ Group запускает образовательный проект для школьников «Энергия в каждой капле» в 14 учебных заведениях Иркутской области и Красноярского края

Производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о запуске образовательного курса для школьников «Энергия в каждой капле». На базе робототехнических конструкторов LEGO® Education школьники смогут изучить принципы работы гидроэлектростанций. С сентября проект начнется в 14 учебных заведениях Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Дивногорска и Красноярска.

Компания En+ Group разработала образовательную программу для школьников 5-9 классов на базе конструкторов LEGO Education «Энергия в каждой капле». В ходе обучения школьники узнают принцип работы гидроэлектростанции, смогут самостоятельно смоделировать работу предприятия, а также выстроить цепочку от получения электроэнергии до подачи ее в жилые дома и учреждения. Практическая часть курса будет носить интерактивный характер, благодаря возможностям образовательного набора LEGO Education EVE3, включающего в себя процессор, моторы и датчики.

Методическое содержание курса разрабатывалось 6 месяцев профессиональными тренерами робототехники, инженерами-методистами с международной сертификацией по программам LEGO® Education Academy при участии экспертов Иркутской, Братской и Усть-Илисмкой ГЭС. Прототипом для создания визуальных материалов стали гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада.

Готовясь к новому учебному году, En+ Group поставляет необходимое оборудование и материалы (робототехнические наборы, учебные поля, учебные пособия для учителей и учеников) в школы, где проект стартует в сентябре. 23-24 августа для педагогов прошло онлайн обучение.

Планируется, что в этом учебном году образовательный курс пройдут до 250 учеников. С октября к проекту смогут присоединится все желающие образовательные учреждения. Учебно-методические материалы разместят в свободном доступе, а обучение можно будет пройти по видео урокам. Таким образом, принять участие в проекте смогут более 5 000 школьников Сибири.

«В начале этого года курс был запущен в пилотном режиме в двух школах Иркутска и Красноярска. Проект быстро интегрировался в образовательный процесс, его хорошо приняли учителя и школьники. Это позволило нам оперативно расширить его географию. Запуская проект «Энергия в каждой капле», мы хотим показать значение энергетического сектора, как для инфраструктурных и стратегических объектов России , так и для каждого отдельного жителя страны. Вторая задача – заинтересовать детей инженерно-техническим направлением в обучении, показав принципы работы ГЭС и получения электроэнергии, помочь с выбором профессии, специальности в вузе, а затем – и работодателя», – Вера Курочкина, Заместитель генерального директора компании En+ Group.

Робототехника – тренд образования XXI века, который способствует применению на практике знаний по физике, математике, информатике и другим школьным предметам. Компания En+ Group поддерживает занятия робототехникой среди школьников и студентов в Сибири на территории присутствия предприятий компании с 2012 года. Образовательные программы, включающие робототехническое направление, в социальной политике En+ Group инициированы основателем компании Олегом Дерипаской.