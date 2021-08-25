Стобальники и медалисты Иркутской области смогут получить ежемесячную выплату за учебу в вузе

Размер выплаты составляет пять тысяч рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Подать заявку на предоставление выплаты студентам, зачисленных на первый курс в 2021 году, необходимо в министерство образования Иркутской области до 25 сентября.

Для назначения данной выплаты студент должен иметь одно из достижений:

признание победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

признание победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

награждение региональным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» и получение 80 и более баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности (направлению подготовки), по которым студент принят на обучение;

получение студентом 100 баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности (направлению подготовки), по которым студент принят на обучение;

признание победителем регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Выплата предоставляется с 1 сентября первого курса по 31 мая третьего курса при отсутствии у студента по итогам промежуточных аттестаций оценок «удовлетворительно», академических задолженностей, а также при наличии ежегодного достижения результатов в научно-исследовательской работе. Студенты второго и третьего курсов должны были предоставить документы, подтверждающие их достижения, до 20 августа.