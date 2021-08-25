Число россиян, оформляющих «больничные» при признаках ОРВИ, выросло в 1,5 раза с начала года

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье провели совместное исследование и выяснили, сколько жителей России оформляют больничные листы при симптомах простуды. В опросе приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны.

42% опрошенных отметили, что при признаках ОРВИ или гриппа делают перерыв в работе и оформляют больничные листы. Еще 10% респондентов отметили, что также заводят «больничные», но стараются продолжать работать – в таком случае их работодателей выплачивает полную зарплату.

По итогам аналогичного исследования, проведенного в январе 2021 года, только треть опрошенных жителей России отмечали, что оформляют больничные листы в случаях недомогания.

«Раньше при обычной простуде люди действительно реже оформляли больничные листы и продолжали ходить на работу с кашлем, насморком и даже температурой. Однако мы видим, что тенденция изменилась с началом пандемии, и число людей, оформляющих больничные при признаках ОРВИ, растет. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция никуда не уходит, и у людей есть определенный страх из-за этого. Они стали более осознанно подходить к таким вопросам, официально оформляя факт заболевания. Кроме того, часто присутствует и внешнее давление от коллег, которые не хотят заболеть. Это заставляет людей с плохим самочувствием оставаться дома даже при отрицательных тестах на коронавирусную инфекцию», – Владислав Мохамед Али, медицинский директор СберЗдоровья.

23% участников опроса указали, что при симптомах простуды переходят на удаленный формат работы. Четверть опрошенных (25%) продолжают ходить на работу, несмотря на признаки заболевания.

Для защиты собственного здоровья большинство опрошенных жителей России (71%) носят медицинские маски в общественных местах. Еще 44% респондентов регулярно обрабатывают руки санитайзерами. 37% участников исследования рассказали, что сделали вакцину от коронавируса.

Еще 15% опрошенных стараются не пользоваться общественным транспортом, чтобы не заболеть, а 8% в общественных местах носят перчатки. 7% респондентов отметили, что соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома без веских причин.

16% участников исследования поделились, что ничего не предпринимают для защиты своего здоровья. В варианте «Другое» 3% респондентов рассказали, что принимают витамины и БАДы для укрепления иммунитета.

Заражения вирусом COVID-19 опасаются только 23% опрошенных жителей России. 21% респондентов рассказали, что уже переболели вирусом или болеют сейчас. 56% участников исследования не боятся столкнуться с этим заболеванием.