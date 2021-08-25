Экотехнопарк «Восток» в Усолье-Сибирском будет работать по принципу замкнутого цикла

Технологии позволят извлечь максимальное число полезных компонентов отходов для их возврата в хозяйственный оборот. Продуктами переработки станут ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов, сообщили SIA.RU в администрации области.

Перспективы развития промышленного производства на территории бывшего ООО "Усольехимпром" обсудили сегодня представители Правительства Иркутской области и Федерального экологического оператора во время рабочей поездки на промплошадку.

Сейчас на территории бывшего предприятия продолжается реализация первоочередных мероприятий по ликвидации наиболее сложных объектов. В их число входит перезатаривание аварийных емкостей с химическими веществами, ликвидация скважин рассолопромысла, подземной нефтяной линзы вблизи Ангары, цеха ртутного электролиза. Работы ведет ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).