В необходимости сильного бренда работодателя уверены 72% владельцев бизнеса

Сервис Работа.ру провел опрос среди российских работодателей и владельцев бизнеса и выяснил, что 72% респондентов уверены в необходимости сильного HR-бренда.

30% из них уже активно реализуют мероприятия для поддержки позитивного образа компании на рынке труда. Каждый второй (53%) работодатель считает, что сильный бренд работодателя помогает привлекать больше соискателей, 49% участников опроса отмечают его важность для репутации современного игрока на рынке, а 39% – сэкономить время на поиск кадров.

Именно поэтому сервис Работа.ру запустил первую премию о цифровых достижениях в HR-индустрии HR Galaxy Awards. Участники премии и экспертное жюри выберут лучшие компании, которые создают и применяют на практике новые технологии, уникальные подходы и цифровые решения для найма, обучения и управления персоналом. Премия HR Galaxy Awards станет первой профессиональной шоу-площадкой для неформального общения и обмена опытом среди HR-специалистов. 18 ноября 2021 года всех финалистов ожидает торжественная церемония награждения.

«Издержки найма у компании со слабым брендом работодателя почти в 2 раза выше стоимости самого найма, чем у компаний с сильным брендом. Тренд, который мы отмечаем сейчас на HR рынке – построение сильного бренда работодателя, который очевидно ускоряет и упрощает процесс найма. Запуском премии сервиса Работа.ру мы открываем для HR площадку для усиления бренда компании на рынке, для обмена опытом в применении цифровых HR-решений, а также для применения лучших практик в ESG-повестке, КСО и заботе о благополучии сотрудников», – заключил Вадим Шаповалов, генеральный директор сервиса Работа.ру.