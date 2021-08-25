Храм на месте сквера планируют построить в Иркутске

На change.org уже размещена петиция о запрете строительства.

Храм будет расположен в микрорайоне Приморский города Иркутска. Некоторые жители уже выступили против, подписав петицию мэру – Руслану Болотову.

Комментарий по поводу строительства дал изданию «Верблюд в огне» депутат думы Иркутска Михаил Корнев. «Могу подтвердить, что будут строить. Все документы, разрешение на строительство, экспертизы – все государственные документы находятся в порядке. Публичные слушания прошли», – сказал Корнев корреспонденту.