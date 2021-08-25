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Пострадавшие от подтоплений жители Иркутска получили выплаты

Администрация Иркутска сообщила на официальном сайте, что жители города, пострадавшие от подтоплений, получили выплаты.

«Материальную помощь получили 282 гражданина. За поврежденные (уничтоженные) сельскохозяйственные растения – 10 тысяч рублей, за утрату (повреждение) имущества первой необходимости – 50 тысяч рублей. В соответствии с постановлением администрации города единовременные денежные выплаты выделены из резервного фонда города в сумме 4,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

Заявления от жителей садоводческих некоммерческих товариществ в районе поселка им. Горького и прилегающих к нему садоводств, а также в районе Плишкинского тракта и пади Грязнуха, пострадавших вследствие подтопления в июне 2021 года, принимали в комитетах по управлению Ленинским и Правобережным округом Иркутска в течение июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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