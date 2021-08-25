Бастрыкин взял на контроль дело о падении железного шара на ребенка в Иркутске

Председатель Следственного комитета России взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения железного шара на 4-летнюю девочку в Иркутске, сообщается на сайте СК.

Фото СУ СКР по Приангарью

Инцидент произошел 24 августа. Металлическая конструкция упала на ребенка, после чего он получил черепно-мозговую травму.

Дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что объект появился в городе в 2016 году, его не закрепили должным образом. Виновные лица устанавливаются.