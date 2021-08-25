Экс-глава ИНК Марина Седых вошла в список 25 богатейших женщин РФ по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг «25 богатейших женщин России – 2021», в этот список вошла бывшая глава Иркутской нефтехимической компании Марина Седых, сообщается на сайте издания.

Она заняла 17-ое место. Ее состояние оценивается в 350 млн долларов. В настоящее время Марина Седых является членом совета директоров предприятия.

На первом месте рейтинга генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние оценивается в 13 млрд долларов. Замыкает список Федосья Суханкина, владелица компании «Колыманефтепродукт», с состоянием в 250 млн долларов.

Специалисты Forbes при составлении рейтинга оценивали стоимость принадлежащих участницам списка активов, в том числе акции компании, объекты недвижимости.