Иркутские спортсмены стали чемпионами России по керлингу

Администрация областного центра сообщила на официальном сайте, что спортсмены из Иркутска завоевали Кубок России по керлингу.

Соревнования проходили в столице Приангарья с 22 по 25 августа. «В полуфинале команда нашего региона встретилась на льду со сборной Московской области. Сибиряки одержали победу со счетом 8:4. В финале иркутские спортсмены встретились с командой Ярославская области», – говорится в сообщении.

Всего в Кубке России приняли участие 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского края. От Приангарья в турнире участвовали четыре команды.