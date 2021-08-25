Новости

Иркутские спортсмены стали чемпионами России по керлингу

Администрация областного центра сообщила на официальном сайте, что спортсмены из Иркутска завоевали Кубок России по керлингу.

Соревнования проходили в столице Приангарья с 22 по 25 августа. «В полуфинале команда нашего региона встретилась на льду со сборной Московской области. Сибиряки одержали победу со счетом 8:4. В финале иркутские спортсмены встретились с командой Ярославская области», – говорится в сообщении.

Всего в Кубке России приняли участие 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского края. От Приангарья в турнире участвовали четыре команды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Глаза в глаза. Диалог с инвесторами состоялся на Байкальском форуме партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании