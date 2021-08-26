Названа цена «школьного набора» в Иркутской области

Набор одежды и канцелярии для мальчиков стал дороже на 4,4%, а для девочек – на 4,6%. Цены подсчитал Иркутскстат (данные есть у SIA.RU).

Из наблюдаемых групп школьных товаров наибольший прирост в июле отмечен на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары на 8,9%, одежду для детей школьного возраста – на 6% и детскую обувь – на 4,9%.

Сборы в школу мальчика в среднем по Иркутской области обойдутся в 19,4 тыс. руб., девочки – 24,6 тыс. руб. Так форма для мальчика обойдется в 14,6 тыс. рублей, а для девочки – в 19,9 тыс. рублей. На ранец с канцтоварами уйдет еще 4,8 тыс. рублей.

Средние цены на отдельные товары школьного ассортимента (цена в рублях):

Брюки из полушерстяных тканей – 1387,41;

Сорочка верхняя для мальчиков – 748,23;

Платье (платье-костюм, сарафан) из полушерстяных тканей – 1554,25;

Блузка для девочек – 1314,44;

Юбка из полушерстяных тканей – 1311,50;

Джемпер – 1243,29;

Костюм спортивный – 1809,01;

Футболка детская – 381,09;

Колготки детские –198,50;

Носки, гольфы детские – 66,40;

Туфли детские летние (сандалеты) – 1411,42;

Ботинки, полуботинки – 2497,40;

Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи – 1545,80;

Ранец, рюкзак для школьников – 1907,05;

Авторучка шариковая – 20,20;

Карандаш чернографитный – 20,64;

Набор фломастеров, набор – 166,81;

Альбом для рисования – 96,76;

Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы – 471,39;

Тетрадь школьная – 9,02.

Из регионов Сибири самые дорогие наборы школьника в Республике Хакасия, чтобы купить мальчику все необходимое там потребуется 21,1 тыс. руб., девочке – 25,7 тыс. руб.

Дешевле всего собрать детей в школу в Омской области: купить канцтовары и форму для мальчика можно за 15,3 тыс. руб., для девочки – за 19,4 тыс. руб.