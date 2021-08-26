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Названа цена «школьного набора» в Иркутской области

Набор одежды и канцелярии для мальчиков стал дороже на 4,4%, а для девочек – на 4,6%. Цены подсчитал Иркутскстат (данные есть у SIA.RU).

Из наблюдаемых групп школьных товаров наибольший прирост в июле отмечен на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары на 8,9%, одежду для детей школьного возраста – на 6% и детскую обувь – на 4,9%.

Сборы в школу мальчика в среднем по Иркутской области обойдутся в 19,4 тыс. руб., девочки – 24,6 тыс. руб. Так форма для мальчика обойдется в 14,6 тыс. рублей, а для девочки – в 19,9 тыс. рублей. На ранец с канцтоварами уйдет еще 4,8 тыс. рублей. 

Средние цены на отдельные товары школьного ассортимента (цена в рублях):

  • Брюки из полушерстяных тканей – 1387,41;
  • Сорочка верхняя для мальчиков – 748,23;
  • Платье (платье-костюм, сарафан) из полушерстяных тканей – 1554,25;
  • Блузка для девочек – 1314,44;
  • Юбка из полушерстяных тканей – 1311,50;
  • Джемпер – 1243,29;
  • Костюм спортивный – 1809,01;
  • Футболка детская – 381,09;
  • Колготки детские –198,50;
  • Носки, гольфы детские – 66,40;
  • Туфли детские летние (сандалеты) – 1411,42;
  • Ботинки, полуботинки – 2497,40;
  • Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи – 1545,80;
  • Ранец, рюкзак для школьников – 1907,05;
  • Авторучка шариковая – 20,20;
  • Карандаш чернографитный – 20,64;
  • Набор фломастеров, набор – 166,81;
  • Альбом для рисования – 96,76;
  • Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы – 471,39;
  • Тетрадь школьная – 9,02.

Из регионов Сибири самые дорогие наборы школьника в Республике Хакасия, чтобы купить мальчику все необходимое там потребуется 21,1 тыс. руб., девочке – 25,7 тыс. руб. 

Дешевле всего собрать детей в школу в Омской области: купить канцтовары и форму для мальчика можно за 15,3 тыс. руб., для девочки – за 19,4 тыс. руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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