Средний чек россиян вырос за год на 7,9%

И составил 630 рублей.

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 16 по 22 августа 2021 года средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 630 рублей: на 1,7% (11 рублей) меньше, чем на прошлой неделе, и на 7,9% (46 рублей) больше, чем за этот же период в 2020 году.

Размер среднего чека незначительно снижается вторую неделю подряд после локального пика в начале августа, когда он достиг 642 рубля – самого большого значения с майских праздников.

Колебания среднего чека на прошлой неделе не выходили за рамки обычной волатильности. Однако мы видим, что средний чек (как и общие номинальные расходы) стабильно заметно выше, чем в 2020 году.