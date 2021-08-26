Росводресурсы вновь увеличивают сброс воды на Ангарском каскаде ГЭС

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19 августа 2021
Иркутская станция продолжит работать в прежнем режиме. Это связано с угрозой подтопления населенных пунктов, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.
С 26 августа устанавливает следующие режимы работы гидроузлов:
- Братский – 5300±200 м³/с;
- Богучанский – 5500±200 м³/с.
Изменения объёмов сбросных расходов на Ангарском каскаде ГЭС производятся в целях регулирования уровня рек и водохранилищ для предотвращения подтоплений прибрежных территорий в населённых пунктах и садоводствах.
Режим работы Иркутской ГЭС в настоящее время сохраняется на уровне 3000 м куб./сек. до особого указания. Мера обусловлена складывающейся гидрологической обстановкой, связанной с высоким уровнем реки Ангары в нижнем бьефе ГЭС и её притоков.