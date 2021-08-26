Три лесных пожара ликвидировали в Иркутской области

В полностью локализованном состоянии на утро 26 августа остаются семь пожаров на площади 24841 га, сообщили SIA.RU в администрации области.

В стадии локализации находится четыре ранее зарегистрированных пожара на общей площади 26468 га. Все очаги расположены в Катангском районе. Площадь активного горения составляет 37 га.

Проводится постоянное маневрирование сил и средств. В тушении лесных пожаров 25 августа было задействовано 408 пожарных-десантников, 126 работников лесопожарных станций и 12 единиц наземной техники и восемь воздушных судов.