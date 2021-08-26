Компания En+ Group помогает первоклассникам собраться в школу и вручает благодарности сотрудникам за высокие трудовые успехи и свершения

533 родителя первоклассников в преддверии 1 сентября получают от En+ Group важные подарки для своих детей. Компания подготовила для первоклассников, родители, которые работают на предприятиях En+ Group в Иркутской области (ГЭС, ТЭЦ, дочерние компании), сертификаты на приобретение школьных принадлежностей и дневник с российской символикой, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Сергей Кузнецов, директор «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»: Мы с коллегами всегда с радостью участвуем в акции "Собери ребенка в школу". Компания дарит родителям первоклассников сертификаты на покупку школьных наборов на сумму три тысячи рублей и дневник с российской государственной символикой. Такие подарки в преддверии Дня знаний получат все первоклассники, родители которых работают в нашей компании.

Андрей Коршков, старший мастер участка по эксплуатации механического оборудования Иркутской ГЭС: Благодарим En+ Group и ее основателя Олега Дерипаску за заботу и внимательное отношение к этому радостному событию. Это ощутимый подарок для нашего семейного бюджета, тем более с этого года у нас уже две школьницы. Теперь есть всё необходимое для успешного начала учебы и новой школьной жизни!

Руководитель службы охраны труда ТЭЦ-9 Андрей Домошонкин: Первый раз – в первый класс – это радостный и важный момент для нас. В этом году моя дочь Алёна впервые сядет за парту, вместе с ней мы выбираем все школьные принадлежности, новые костюмчики, портфель. Список необходимого внушителен. Внимание и участие компании En+ в жизни нашей семьи особенно приятно. Подарок оказался к месту и ко времени.

Также в коллективах En+ Group в конце августа проводится акция «Награда нашла героя», в ходе которой 271 сотруднику предприятий, расположенных в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Саянске, Черемхове, Братске, Усть-Илимске, вручаются благодарности за высокие многолетние трудовые успехи и свершения в трудовой деятельности, социальную активность и личный вклад в развитие компании.

Мероприятия по вручению сертификатов, дневников сотрудникам-родителям первоклассников и благодарностей сотрудникам за трудовые успехи и социальную активность проходят на предприятиях En+ Group 23-27 августа с соблюдением противоэпидемиологических мер.