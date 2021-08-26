Почти половина россиян не готовы платить за просмотр кинофильмов

Более 70% россиян смотрят кино каждый день или два-три раза в неделю. При этом большинство наших сограждан не считают преступлением видеопиратство в отношении кинофильмов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню российского кино 27 августа, рассказали SIA.RU в банке.

40% россиян заявили, что смотрят кино каждый день. Выше всего доля таких киноманов на Дальнем Востоке (46%), ниже всего - в Приволжском федеральном округе (36%). Еще 31% опрошенных смотрят фильмы два-три раза неделю, а 16% - раз в неделю. 11% заявили, что смотрят кино не чаще, чем раз в месяц, либо вообще не смотрят кинофильмы.

Четверть россиян (25%) не ходят в кинотеатры - смотрят кино дома по телевизору или на компьютере. Респонденты отметили, что в период пандемии COVID-19 стали реже посещать кинотеатры, тем не около трети (32%) продолжают делать это регулярно. Тут среди лидеров – Приволжский федеральный округ (36%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (35%). Меньше всего доля постоянных посетителей кинотеатров на Северном Кавказе (23%).

50% россиян время от времени пользуются онлайн-кинотеатрами. Их постоянными подписчиками являются 20% россиян (и 32% жителей Москвы и Московской области). 27% опрошенных сказали, что не пользуются онлайн-кинотеатрами. Еще 2% не знают об их существовании.

В тройку самых популярных у россиян онлайн-кинотеатров входят ivi (25%), «Кинопоиск HD» ( 21%) и «Okko» (12%).

29% россиян из-за пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами чаще. Еще 11% начали пользоваться ими только после начала пандемии. 26% пользовались этим способом просмотра кино до пандемии и пользуются сейчас. Еще 25% не пользовались до пандемии и не пользуются сейчас. 5% на пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами реже, еще 4% перестали пользоваться вовсе, потому что не хотят тратить деньги на эти цели.

Идея платить за кино по-прежнему не близка большинству россиян. 47% опрошенных заявили, что предпочитают смотреть кинофильмы исключительно бесплатно. 28% респондентов готовы платить только за отдельные избранные фильмы. 9% сообщили, что у них нет денег на онлайн-кинотеатры. Готовы постоянно платить за просмотр кино лишь 16% опрошенных.

Неудивительно, что при таком отношении к платному просмотру фильмов россияне весьма терпимо относятся к видеопиратству в кино. 47% сообщили о безразличном отношении к этой проблеме. 27% относятся к видеопиратству положительно, поскольку торренты помогают найти любое кино. Нарушением закона деятельность видеопиратских ресурсов считают только четверть респондентов (25%).