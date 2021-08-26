К ремонту фасада «Московских ворот» приступили в Иркутске

Там оборудуют смотровую площадку, сообщили SIA.RU в мэрии.

Работы завершат через месяц. В дальнейшем власти планируют задействовать внутренние помещения. В частности, оборудовать там смотровую площадку.

Триумфальная арку построили в Иркутске в 1811 году в честь десятилетия восшествия на престол Александра I. Ворота располагались на пересечении улиц Московско-Ланинской и Нижней набережной Ангары при выезде из города на Московский тракт. Отсюда и было получено название «Московские».

В августе 2009 года было решено восстановить «Московские ворота» к 350-летию Иркутска. 14 сентября 2011 года «Московские ворота» были открыты. В данный момент это объект муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова».