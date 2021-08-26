Новости

Чиновницу задержали в Иркутске после падения железного шара на ребенка

Следственное управление СКР по Прианагрью сообщило на официальном сайте о задержании заместителя начальника департамента – начальника отдела благоустройства ДГС КГО администрации города Иркутска после падения железного шара на 4-летнюю девочку.

«Следователи выяснили, что именно она должна была уведомить МКУ «Городская среда» о дальнейшем обслуживании территории сквера, в том числе установленной там конструкции. Данные действия выполнены не были, в результате халатного отношения должностного лица наступили тяжкие последствия», – говорится в сообщении. Сейчас ее допрашивают, расследование дела продолжается.

Напомним, 24 августа в сквере «Россия» в мкр. Ново-Ленино на девочку упал металлический шар, она получила черепно-мозговую травму, ей потребовалась операция. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

За ходом расследования следит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Глаза в глаза. Диалог с инвесторами состоялся на Байкальском форуме партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании